Русский язык отнесли к фундаментальным ценностям
Путин поддержал идею о создании единых госучебников по русскому языку
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания единых государственных учебников по русскому языку. Об этом он заявил на заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.
Глава государства подчеркнул, что русский язык был и остается одной из ключевых и фундаментальных ценностей.
«Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России — в числе наших ключевых приоритетов», — сказал Путин.
Президент напомнил, что русский язык определяет духовную и национальную идентичность. Именно из этого, по его мнению, нужно исходить при составлении программы обучения.
Он поддержал инициативу по созданию единых государственных учебников по русскому языку и добавил, что кабинеты русской словесности в приоритетном порядке нужно оснащать в новых регионах.
Путин также поручил подготовить проект основ государственной политики по поддержке и продвижению русского языка.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что пора положить конец приему не знающих русский язык детей мигрантов в школы.