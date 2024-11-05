Русский язык отнесли к фундаментальным ценностям

Путин поддержал идею о создании единых госучебников по русскому языку

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания единых государственных учебников по русскому языку. Об этом он заявил на заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

Глава государства подчеркнул, что русский язык был и остается одной из ключевых и фундаментальных ценностей.

«Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России — в числе наших ключевых приоритетов», — сказал Путин.

Президент напомнил, что русский язык определяет духовную и национальную идентичность. Именно из этого, по его мнению, нужно исходить при составлении программы обучения.

Он поддержал инициативу по созданию единых государственных учебников по русскому языку и добавил, что кабинеты русской словесности в приоритетном порядке нужно оснащать в новых регионах.

Путин также поручил подготовить проект основ государственной политики по поддержке и продвижению русского языка.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что пора положить конец приему не знающих русский язык детей мигрантов в школы.