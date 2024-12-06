Путин заявил о намеренной эскалации Западом конфликта на Украине

Путин обвинил Запад в намеренном обострении напряженности на Украине

Страны Запада намеренно увеличивают напряженность в зоне украинского конфликта. С таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация привела к ухудшению дел на территории европейского региона и особенно на Украине.

«Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что подобные безответственные шаги иностранных лидеров подтолкнули мир на грань глобального конфликта.

В ходе своего выступления Путин отметил углубление сотрудничества России и Белоруссии в области обороны и безопасности, что отвечает интересам входящих в Союзное государство стран.

Российский лидер пояснил, что в рамках объединения уже работает единая система противовоздушной обороны, общая региональная группировка войск, а командование ориентируется на обновленную версию военной доктрины.