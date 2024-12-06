Россия нарастит оборонное сотрудничество с Белоруссией

Россия и Белоруссия стали теснее сотрудничать в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«Россия и Белоруссия также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, о чем президент [республики] уже сказал, в военно-технической области — это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в рамках оборонного пространства Союзного государства работает единая система противовоздушной обороны, создана общая региональная группировка войск, обновлена военная доктрина.

Российский лидер прибыл с визитом в Минск для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию Договора о создании объединения. Он отметил, что Союзное государство появилось благодаря двум президентам — Борису Ельцину и Александру Лукашенко.