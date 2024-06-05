Путин заявил о наличии у США кандидатов для замены Зеленского
Путин заявил, что США понадобится год для избавления от Зеленского
США потребуется один год, чтобы избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Кандидатов на освободившийся пост они уже подготовили. Об этом в ходе беседы с руководителями международных информационных агентств заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что сейчас на украинское руководство давит администрация США, которая потребовала снижения мобилизационного возраста для призыва в ВСУ до 18 лет. Но так как процесс должен идти постепенно, то на это требуется определенное количество времени, после которого у руля Украины встанет другой человек.
«Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы все это сделать нужен год. До весны, до начала следующего года его (Зеленского — прим. ред.) будут терпеть. Когда он все сделает, ему скажут „до свидания“ и поменяют. Несколько кандидатов у него есть, насколько я знаю», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что проводимая на Украине тотальная мобилизация связана прежде всего с большими потерями на поле боя в рядах ВСУ. Путин добавил, что если взять данные по российским военным, то разница составит один к пяти. По словам главы государства, те, кто приводит другие данные просто «извращают цифры».