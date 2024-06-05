Путин заявил о наличии у США кандидатов для замены Зеленского

США потребуется один год, чтобы избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Кандидатов на освободившийся пост они уже подготовили. Об этом в ходе беседы с руководителями международных информационных агентств заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сейчас на украинское руководство давит администрация США, которая потребовала снижения мобилизационного возраста для призыва в ВСУ до 18 лет. Но так как процесс должен идти постепенно, то на это требуется определенное количество времени, после которого у руля Украины встанет другой человек.

«Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы все это сделать нужен год. До весны, до начала следующего года его (Зеленского — прим. ред.) будут терпеть. Когда он все сделает, ему скажут „до свидания“ и поменяют. Несколько кандидатов у него есть, насколько я знаю», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что проводимая на Украине тотальная мобилизация связана прежде всего с большими потерями на поле боя в рядах ВСУ. Путин добавил, что если взять данные по российским военным, то разница составит один к пяти. По словам главы государства, те, кто приводит другие данные просто «извращают цифры».