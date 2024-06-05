Путин заявил, что потери России в ходе СВО в разы меньше украинских

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские потери в зоне специальной военной операции в разы меньше украинских. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

«Потери РФ на Украине в разы меньше, чем потери Киева», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, тот, кто озвучивает число российских потерь в ходе конфликта на Украине, «как правило, извращают цифры».

Если же говорить о безвозвратных потерях среди военнослужащих в ходе СВО, то их соотношение оценивается как один к пяти. Другими словами, украинские потери в пять раз превышают потери ВС РФ.

Ранее российский лидер высказался о появлении немецких танках на украинской земле. По его словам, это сначала вызвало морально-этический шок в России, ведь на тот момент отношение к Германии у россиян всегда было очень хорошим.