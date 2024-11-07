Путин предупредил об угрозе ядерной эскалации

Путин: никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

Международные конфликты чреваты взаимным уничтожением. Вера Запада в собственную безнаказанность может привести к трагедии из-за возможного применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на заседании клуба «Валдай».

«Клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», — сказал он.

Президент предупредил, что слепая вера некоторых западных политиков в свою безнаказанность и исключительность может обернуться мировой трагедией. Прежние гегемоны, по его словам, с удивлением заметили, что их перестали слушаться.

В призывах нанести России поражение Путин увидел проявление запредельного авантюризма некоторых политиков и сказал, что мир подошел к опасной черте. Он назвал правило «Если не с нами, то против нас» опасной формулой.

Россия, по мнению главы государства, проживает эпоху серьезных перемен. По его словам, в мире происходит схватка за власть.