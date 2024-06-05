Путин дал прогноз о судьбе Украины после избрания Трампа

Победа на президентских выборах в США поменяет отношения страны с Украиной. Но окончательное решение зависит от того, какой выбор сделает новая администрация. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Глава государства пояснил, что если новый президент сделает акцент в своей работе на национальные интересы, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны, то тогда во внешней политике возможны серьезные изменения.

Глава государства пояснил, что если новый президент сделает акцент в своей работе на национальные интересы, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны, то тогда во внешней политике возможны серьезные изменения.

«Если будут руководствоваться национальными интересами, то тогда могут быть какие-то изменения во внешней политике и в отношении России, в отношении конфликта на Украине», — заявил Путин.

Он пояснил, что если новая администрация США сконцентрируется на решении внутренних проблем, то ей придется исправлять свои ошибки, которые привели к большой инфляции и рекордному размеру государственного долга, а также отказаться от цели стать лидером глобального либерализма.

В ходе ответа на вопрос Путин заявил, что окончательный выбор американцев на предстоящих президентских выборах для России не имеет особого значения. Страна готова работать с любым, который придет к власти.