Путин заявил о формировании нового мирового устройства

Президент России Владимир Путин заявил о формировании нового мироустройства, которое кардинально отличается от предыдущих исторических систем. Об этом он рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что эти изменения связаны с активизацией стремлений народов к развитию и самоопределению, осознавших собственные интересы и самобытность. По его словам, в результате глобальная геополитическая карта изменится, могут возникнуть новые державы.

Ранее Путин заявил, что предстоящие 20 лет более сложными, чем предыдущие, подчеркнув, что сейчас решается судьба мира, а на Россию давить бесполезно.