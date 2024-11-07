Путин предрек человечеству сложные 20 лет

Путин: следующее двадцатилетие станет более сложным для современного мира

Следующие 20 лет могут стать более сложными для человечества, чем предыдущие. Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным», — сказал глава государства.

Путин отметил, что такой прогноз можно сделать, оценив динамику международных процессов. Современный мир довольно непредсказуем.

Ранее президент заявил, что бесконтрольная миграция в развитых странах не только повысит уровень агрессии, но и приведет к росту ксенофобии, запустит «спираль социально-политического неблагополучия».

Кроме того, российский лидер назвал причину многих международных конфликтов современности, пояснив, что к ним привело желание Запада перекроить мир под себя, чтобы удержать в своих руках власть.