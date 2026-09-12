Путин заявил, что Запад почувствовал вседозволенность после распада СССР

Путин: ошибки Запада после распада СССР нарастали как снежный ком

После окончания холодной войны и распада Советского Союза глобалисты Запада почувствовали себя выше других. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами на саммите БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам президента, глобалисты решили, что им позволено все и что они не способны ошибаться. Из-за этого их просчеты стали нарастать как снежный ком.

«Все совершают ошибки. И у нас немало ошибок, и во всем мире. Но проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на „вершине Олимпа“», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер отметил, что западные страны оказывали давление на Россию, используя сначала ситуацию на Кавказе, а затем украинский кризис.

Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Индии. С 11 по 13 сентября российский лидер принимает участие в программе саммита БРИКС.