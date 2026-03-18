Путин заявил, что выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии незыблем

Решение жителей Крыма, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией остается твердым и непоколебимым. Такое заявление президент Владимир Путин сделал во время совещания с членами правительства по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«И этот выбор [быть вместе с Россией] неизменен и незыблем», — сказал глава государства.

Он продиктован судьбой нашей страны и стал одной из ключевых, а возможно, и определяющих вех в тысячелетней истории России. Этот выбор символизирует волю, единство и сплоченность всего многонационального народа.

Путин поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова и его команду за усилия по развитию региона.

Глава государства поздравил министров и всех россиян с годовщиной воссоединения с Крымом и Севастополем. Он напомнил, что участники специальной военной операции сражаются в том числе за исторический выбор крымчан, жителей Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.