Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Крыма Сергею Аксенову и его команде за усилия по развитию региона. Он предположил, что в будущем появится еще больше новых проектов.

«Хочу поблагодарить еще раз и Сергея Валерьевича Аксенова, главу Республики Крым, всю его команду многочисленную и за то, что было сделано в предыдущие годы, за то, что делается сейчас, и, уверен, будет сделано в будущем по реализации всех больших, серьезных планов по развитию Крыма и Севастополя», — сказал глава государства.

Аксенов, в свою очередь поблагодарил Путина за возвращение Крыма на историческую Родину.

Путин собрал членов правительства на совещание в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Они обсуждали развитие этих регионов. Также глава государства по видеосвязи участвовал в открытии новых объектов в Крыму и Севастополе.

Крым вернулся в состав России 12 лет назад после общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Договор о включении полуострова в Российскую Федерацию подписали 18 марта.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Путину, что туристический поток в Крым продолжает расти. В 2025 году полуостров посетили 7,4 миллиона человек.