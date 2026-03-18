Путин рассказал об историческом выборе, за который сражаются участники СВО

Участники специальной военной операции сражаются в том числе за исторический выбор, который сделали жители Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«И этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего Отечества», — подчеркнул глава государства.

Он поздравил министров и всех россиян с годовщиной воссоединения с Крымом и Севастополем, после чего предложил обсудить работу по развитию полуострова.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов, 12 лет назад подписывавший договор о вхождении в состав России, заявил, что только эта мера позволила спасти полуостров от полного уничтожения.