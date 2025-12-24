Путин заявил, что в России стала снижаться инфляция

Уровень инфляции в России стал снижаться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с членами правительства.

«Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается. <… > Снижается инфляция», — сказал глава государства.

Также глава государства заявил, что в России минимальный уровень безработицы. В прошлом году он составил 2,5%, а в этом стал еще ниже — 2,2%. Глава государства высоко отозвался об этом показателе.

Кроме того, Путин поздравил сенаторов с наступающим Новым годом и обратил внимание на хорошие результаты осенней сессии парламента. По его словам, работы было очень много. За год приняли множество важных законодательных решений в интересах России и ее граждан. Изменения затронули социальную сферу, экономику и безопасность. Еще президент напомнил, что в этом году первой глубокой реформе Совета Федераций исполнилось 25 лет.