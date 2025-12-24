Путин отметил хорошие результаты осенней сессии парламента

Обе палаты российского парламента завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил президент Владимир Путин.

Глава государства поздравил сенаторов с наступающими новогодними праздниками, а затем обратил внимание на результаты сессии.

«Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан», — подчеркнул он.

Путин уточнил, что изменения касались экономики, социальной сферы и безопасности. Он также напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федераций.

Ранее российский лидер встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Темой обсуждения стала работа нижней палаты парламента в рамках осенней сессии. Володин рассказал, что депутаты приняли 588 законов, 30 из которых касались мер поддержки участников спецоперации.