Путин заявил, что удары Киева по детям только стимулируют российских бойцов

Удары Киева по детям только стимулируют российских военных на поле боя и укрепляют их решимость выполнять поставленные задачи. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Такие выпады, особенно удары по детям, конечно, стимулируют, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», — сказал глава государства.

Президент также добавил, что для киевского режима нет другого обозначения, кроме неонацистского.

Путин отметил, что террористические акты киевского режима, включая удары по детям, не способны повлиять на ход боевых действий, где российские войска освобождают один населенный пункт за другим.

Президент также напомнил об ударе ВСУ по Старобельскому колледжу после призывов Киева к переговорам.