Путин напомнил об ударе по Старобельску после заявлений Киева о переговорах

Президент России Владимир Путин задался вопросом, как понимать удар ВСУ по Старобельску после призывов Киева к переговорам. Об этом он заявил во время общения с военными , комментируя открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского.

«Они же постоянно об этом говорят: мы хотим личной встречи. Ну и что? А через три дня — удар по Старобельску. Как это понимать? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» — спросил президент.

Зеленский опубликовал письмо в адрес Путина в ночь на 5 июня. В нем он предложил российскому лидеру встретиться на нейтральной стороне. По словам Путина, в этом письме содержались элементы хамства, которые Зеленский добавил, чтобы этой встречи избежать.

В ночь на 22 мая украинские военные атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате погиб 21 человек, более 40 пострадали.