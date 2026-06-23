Путин назвал бессмысленными теракты Киева на фоне успехов российских войск

Террористические выпады Киева не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте. Об этом президент России Владимир Путин сказал на совещании с членами правительства.

«Все эти, по сути, дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, <…> не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», — отметил президент.

В числе террористических атак глава государства упомянул удары по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и по студенческому общежитию в Старобельске.

Однако Путин заявил, что это не меняет ситуацию на линии боевого соприкосновения. По его словам, российские войска продолжают освобождать населенные пункты и территории независимо от действий Киева.

Ранее президент заявил, что Россия продолжит вести спецоперацию и придет туда, куда нужно.