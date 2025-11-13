Путин заявил, что студотряды помогают молодежи получить трудовую закалку

Тысячи российских школьников и студентов получают трудовую закалку благодаря работе в студенческих отрядах. Об этом говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам Всероссийского слета студотрядов в Красноярске. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля .

Глава государства подчеркнул, что движение студотрядов объединяет энергичных и целеустремленных молодых людей, которые стремятся приносить стране реальную пользу и сохраняют традиции нерушимого товарищества и созидания.

По словам президента, Российские студенческие отряды позволяют школьникам и студентам получить практический опыт в ключевых отраслях экономики — от промышленности и строительства до аграрного сектора, транспорта и медицины. Путин также выделил участие студотрядовцев в волонтерских проектах и поддержку, которую они оказывают участникам и ветеранам спецоперации.

В завершение президент пожелал российским студотрядовцам и их иностранным друзьям успехов и неиссякаемой энергии.

В июне Путин назвал зарплату в студотрядах в размере 60-70 тысяч рублей в месяц недостаточной и вспомнил, что сам когда-то зарабатывал там больше.