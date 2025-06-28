«Маловато»: Путин назвал зарплату в 70 тысяч рублей недостаточной

Путин назвал зарплату в студотрядах в 60-70 тысяч рублей недостаточной

Президент Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем прошлом: он был обычным участником трудового студенческого отряда. Об этом он рассказал в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах России.

«Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность», — сообщил он.

Также президент поинтересовался нынешними зарплатами участников студотрядов.

«Вам зарабатывать что-нибудь удается? Сколько вы там зарабатываете? Денежка своя появляется?» — спросил Путин у участников студотрядов.

Одна из участниц рассказала, что в среднем можно зарабатывать от 60 до 70 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, это достойный доход для студентов.

«Маловато, честно вам скажу», — возразил президент.

День молодежи России празднуют в последнюю субботу июня. Президент России установил эту дату 2 мая 2023 года. В 2025 году праздник пришелся на 28 июня.

Ранее Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью. По его мнению, таким образом молодые люди смогут видеть достойных примеров для подражания. Президент также подчеркнул важность роли молодежи в зоне СВО. Он отметил, что молодые люди своим примером показывают силу патриотизма.