Ушаков рассказал о сроках обмена пленными между Россией и Украиной

Для организации обмена пленными с украинской стороной потребуется время, но все можно сделать достаточно быстро. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«На это все требуется время, но, я думаю, все это можно сделать достаточно быстро. Так условились, но посмотрим, что получится в реальности», — процитировал его ТАСС.

По словам дипломата, черновую работу по обмену вели и до объявления перемирия. Россия передавала списки Киеву, но реакции не было.

Теперь, пояснил Ушаков, с учетом подталкивания со стороны президента США Дональда Трампа украинская сторона может ускорить подготовку.

«Нужно в начале же составить этот список, найти реальных людей и потом договориться, начать физические обмены», — рассказал дипломат.

Ранее Россия согласилась на инициативу США о проведении нового обмена военнопленными и объявлении перемирия с 8 по 11 мая.