Ушаков рассказал о сроках обмена пленными между Россией и Украиной
Для организации обмена пленными с украинской стороной потребуется время, но все можно сделать достаточно быстро. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«На это все требуется время, но, я думаю, все это можно сделать достаточно быстро. Так условились, но посмотрим, что получится в реальности», — процитировал его ТАСС.
По словам дипломата, черновую работу по обмену вели и до объявления перемирия. Россия передавала списки Киеву, но реакции не было.
Теперь, пояснил Ушаков, с учетом подталкивания со стороны президента США Дональда Трампа украинская сторона может ускорить подготовку.
«Нужно в начале же составить этот список, найти реальных людей и потом договориться, начать физические обмены», — рассказал дипломат.
Ранее Россия согласилась на инициативу США о проведении нового обмена военнопленными и объявлении перемирия с 8 по 11 мая.