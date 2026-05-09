Путин заявил, что Россия никогда не делила Победу в ВОВ на свою и чужую

Россия никогда не делила Победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 9 Мая в Кремле .

«Мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую, и потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции», — сказал он.

Путин добавил, что важно жестко пресекать попытки фальсифицировать событий Второй мировой войны.

На приеме глава государства также признался, что рад встречать День Победы среди друзей и надежных партнеров.

Ранее Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. У Вечного огня главы государств почтили память погибших воинов минутой молчания.