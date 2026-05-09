Путин напомнил о долге всех россиян

Геноцид граждан СССР и другие преступления нацистов не должны быть оправданы. На это указал президент России Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Победы в Кремле.

Глава государства призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала.

Также Путин отметил, что советские герои завещали своим потомкам беречь и защищать мир. По его словам, России следует исходить из принципа равной и неделимой безопасности, а также обращать внимание на разнообразие народов и их право самим решать свою судьбу.

«Следовать традициям и заветам своих предков — они завещали всем нам беречь и защищать мир», — подчеркнул президент.

Ранее Путин во время парада Победы на Красной площади назвал священными заветы и наследие советских солдат, победивших фашизм. Он обратил внимание на важность праздника 9 Мая и добавил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне считается для страны делом чести.