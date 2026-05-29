Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине

Россия готова к переговорам по Украине и никогда от них не отказывалась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в Астане, его слова передал ТАСС .

«Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров», — отметил Путин.

По словам российского лидера, некоторые контракты тем не менее сохраняются.

Во время общения с журналистами Путин прокомментировал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калиниграде. Глава государства подчеркнул, что у России есть средства сравнять с землей всех, кто угрожает безопасности страны.

После переговоров в Астане Путин заявил, что Россия удовлетворена итогами. Президент РФ подчеркнул, что Москва высоко оценивает достигнутые на встрече с главой Казахстана результаты.