«Подвели черту». Путин сделал заявление о переговорах в Казахстане
Путин констатировал, что Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном
Итогами переговоров с руководством Казахстана Россия довольна. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на пресс-подходе.
Глава государства находится в Астане с официальным рабочим визитом. Он начался 27 мая 2026 года, визит Путина продлился три дня.
В Астане российский лидер не только провел серию важных личных встреч, но и принял активное участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евразийском экономическом форуме.
Общаясь с прессой перед отлетом, Путин подчеркнул, что Москва высоко оценивает достигнутые на встрече с главой Казахстана результаты. Прошедшие встречи позволили зафиксировать все ключевые договоренности между странами.
Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто.
Владимир Путин
президент России
Казахстан остается одним из крупнейших экономических и политических партнеров России в Центральной Азии. Страны имеют самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире и тесно сотрудничают в сферах энергетики, транзита грузов и промышленной кооперации.
Во время визита Владимира Путина в мае 2026 года стороны подписали ряд важных документов, в том числе и о строительстве в Казахстане АЭС.