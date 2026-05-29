«Подвели черту». Путин сделал заявление о переговорах в Казахстане

Путин констатировал, что Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном

Итогами переговоров с руководством Казахстана Россия довольна. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на пресс-подходе.

Глава государства находится в Астане с официальным рабочим визитом. Он начался 27 мая 2026 года, визит Путина продлился три дня.

В Астане российский лидер не только провел серию важных личных встреч, но и принял активное участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евразийском экономическом форуме.

Общаясь с прессой перед отлетом, Путин подчеркнул, что Москва высоко оценивает достигнутые на встрече с главой Казахстана результаты. Прошедшие встречи позволили зафиксировать все ключевые договоренности между странами.