У России есть средства сравнять с землей всех, кто захочет сравнять с землей базы на ее территории, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.
Так российский лидер ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калиниграде.
Президент побеседовал со СМИ после заседания Высшего евразийского экономического совета.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что прибалтийские политики опускаются до подобных заявлений, чтобы как-то подтвердить свое существование. Он считает, что обращать на них внимание не следует.
