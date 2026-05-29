У России есть средства сравнять с землей всех, кто захочет сравнять с землей базы на ее территории, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС .

Так российский лидер ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калиниграде.

Президент побеседовал со СМИ после заседания Высшего евразийского экономического совета.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что прибалтийские политики опускаются до подобных заявлений, чтобы как-то подтвердить свое существование. Он считает, что обращать на них внимание не следует.