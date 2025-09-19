Путин заявил, что рассчитывает на завершение связанных с СВО событий

Путин надеется, что события, связанные с СВО, завершатся

Президент России Владимир Путин выразил надежду на завершение событий, связанных с СВО. Об этом он сообщил в ходе общения с сотрудниками предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — сказал Путин.

В пятницу президент посетил «Мотовилихинские заводы» во время рабочей поездки в Пермский край. Там Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО.

Россия продолжит укреплять вооруженные силы, чтобы сохранить суверенитет и независимость, пообещал Путин. Глава государства отметил, что спецоперация на Украине закончится, но востребованность страны в современной армии востребованность в современной армии.

Также президент отметил, что Россия всегда гордилась уровнем оборонно-промышленного комплекса, и не напрасно.