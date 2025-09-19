Путин заявил о высоком уровне российской оборонки

Россия всегда гордилась уровнем оборонно-промышленного комплекса, и не напрасно. Об этом во время посещения «Мотовилихинских заводов» в Перми заявил президент Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости» .

«Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают „А где наша оборонка?“, которой мы все время гордимся. И гордились не напрасно», — сказал он.

Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, делать их более современными.

«Надежда на то, что вместе с вами мы будем укреплять Вооруженные силы на будущее. Будем делать страну суверенной и независимой. Без вашей работы и помощи это невозможно», — отметил он.

Президент подчеркнул, что за полтора-два года в России выпуск по некоторым образцам вооружений увеличился в 30 раз.

«По некоторым изделиям увеличение производства произошло не в какие-то проценты, а в разы, в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям — в 30 раз», — заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что растущие расходы на оборону не уходят в песок.