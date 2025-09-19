Путин пообещал продолжить укреплять вооруженные силы России

РФ продолжит укреплять Вооруженные силы, чтобы оставаться суверенной и независимой. Об этом в ходе общения с сотрудниками предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу поблагодарить за сделанное и выразить надежду, что вместе с вами мы на будущее будем укреплять Вооруженные силы России. Мы будем делать страну суверенной и независимой. Это невозможно без вашей работы, без вашей помощи», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что спецоперация на Украине закончится, но востребованность страны в современной армии востребованность в современной армии.

«Надеюсь и рассчитываю, что эти события, связанные с СВО, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах не закончится. Наоборот, будем дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их компактными, современными и мощными», — добавил он.

Ранее Путин назвал победу России в СВО одной из ключевых задач.