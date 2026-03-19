Путин заявил, что борьба с терроризмом должна быть в поле внимания прокуроров
Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с терроризмом и экстремизмом должна оставаться одним из ключевых направлений работы Генеральной прокуратуры. Об этом глава государства заявил, выступая на расширенной коллегии ведомства, написал ТАСС.
«В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом», — подчеркнул Путин.
В 2025 году существенно выросло количество преступлений террористической направленности, что требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.
Путин указал на необходимость усиления мер безопасности, в том числе защиты объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. В рамках имеющихся полномочий важно системно повышать уровень защищенности таких объектов. Президент призвал прокурорский надзор решать жизненно важные проблемы людей.
Сегодня Путин также проведет в Кремле церемонию награждения победителей и призеров зимних Паралимпийских игр, прошедших в Италии.