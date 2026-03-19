Путин заявил, что борьба с терроризмом должна быть в поле внимания прокуроров

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с терроризмом и экстремизмом должна оставаться одним из ключевых направлений работы Генеральной прокуратуры. Об этом глава государства заявил, выступая на расширенной коллегии ведомства, написал ТАСС .

«В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом», — подчеркнул Путин.

В 2025 году существенно выросло количество преступлений террористической направленности, что требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.

Путин указал на необходимость усиления мер безопасности, в том числе защиты объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. В рамках имеющихся полномочий важно системно повышать уровень защищенности таких объектов. Президент призвал прокурорский надзор решать жизненно важные проблемы людей.

Сегодня Путин также проведет в Кремле церемонию награждения победителей и призеров зимних Паралимпийских игр, прошедших в Италии.