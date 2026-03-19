Путин призвал прокурорский надзор решать жизненно важные проблемы людей
Прокурорский надзор должен добиваться того, чтобы жизненно важные проблемы людей решались. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
«Как и прежде, самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров», — подчеркнул он.
Кроме того, Путин поручил защищать трудовые и социальные права, в частности в вопросах задержки зарплат и возмещения ущерба. Отдельно глава государства призвал заступаться за социально уязвимых людей, в том числе детей и пенсионеров.
Ранее прокуратура защитила права жителей города Пушкино, в 14 жилых домах в котором по вине ресурсоснабжающей организации не было тепла в батареях.