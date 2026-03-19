Путин наградит в Кремле победителей и призеров Паралимпийских игр

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле церемонию награждения победителей и призеров зимних Паралимпийских игр, прошедших в Италии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС .

«Сегодня в Кремле состоится церемония награждения победителей и призеров Паралимпийских игр, которые недавно прошли в Италии», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что российские спортсмены уже вернулись в Москву и встретятся с главой государства, где их отметят за достижения.

Согласно указу главы государства, ряд паралимпийцев удостоены ордена Дружбы. Награды получили Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, Иван Голубков, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин.

Их отметили за высокие спортивные результаты и стремление к победе. На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо российская команда, состоявшая из шести человек, завоевала 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые, заняв третье место в общем зачете.