Путин наградит в Кремле победителей и призеров Паралимпийских игр
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле церемонию награждения победителей и призеров зимних Паралимпийских игр, прошедших в Италии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.
«Сегодня в Кремле состоится церемония награждения победителей и призеров Паралимпийских игр, которые недавно прошли в Италии», — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что российские спортсмены уже вернулись в Москву и встретятся с главой государства, где их отметят за достижения.
Согласно указу главы государства, ряд паралимпийцев удостоены ордена Дружбы. Награды получили Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, Иван Голубков, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин.
Их отметили за высокие спортивные результаты и стремление к победе. На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо российская команда, состоявшая из шести человек, завоевала 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые, заняв третье место в общем зачете.