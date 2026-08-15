Путин выступит с важными заявлениями на ВЭФ

Советник президента Кобяков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин на предстоящем Восточном экономическом форуме выступит с важными заявлениями. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ и советник главы государства Антон Кобяков.

«Конечно, отдельно особое внимание уделяется выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений», — сказал он.

Кобяков уточнил, что за выступлением Путина также рекомендуется следить Западу.

ВЭФ состоится 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой форума станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Ранее Путин посетил Южно-Сахалинск и принял участие в заключительном этапе военных учений Тихоокеанского флота. Также глава государства посмотрел музей боевой славы крейсера «Варяг».