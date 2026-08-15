Путин выступит с важными заявлениями на ВЭФ
Советник президента Кобяков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ
Президент России Владимир Путин на предстоящем Восточном экономическом форуме выступит с важными заявлениями. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ и советник главы государства Антон Кобяков.
«Конечно, отдельно особое внимание уделяется выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений», — сказал он.
Кобяков уточнил, что за выступлением Путина также рекомендуется следить Западу.
ВЭФ состоится 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой форума станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».
Ранее Путин посетил Южно-Сахалинск и принял участие в заключительном этапе военных учений Тихоокеанского флота. Также глава государства посмотрел музей боевой славы крейсера «Варяг».