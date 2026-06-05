Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ
Российский лидер Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировал РБК.
«Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», — сказал Ушаков.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что основная часть выступления Путина будет касаться экономических тем — как внутренних, так и международных. Кроме того, президент затронет и политические вопросы.
Песков допустил, что российский лидер может обсудить на ПМЭФ письмо Владимира Зеленского. Президенту уже доложили об открытом обращении главы киевского режима. В послании он предложил встретиться в третьей стране и обсудить конфликт.