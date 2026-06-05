Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ

Российский лидер Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировал РБК .

«Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», — сказал Ушаков.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что основная часть выступления Путина будет касаться экономических тем — как внутренних, так и международных. Кроме того, президент затронет и политические вопросы.

Песков допустил, что российский лидер может обсудить на ПМЭФ письмо Владимира Зеленского. Президенту уже доложили об открытом обращении главы киевского режима. В послании он предложил встретиться в третьей стране и обсудить конфликт.