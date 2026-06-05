Путин может обсудить письмо Зеленского на ПМЭФ

Тема письма президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину так или иначе будет фигурировать на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Послушайте, предстоит пленарная сессия. C большой долей вероятности могу предположить, что тема будет так или иначе фигурировать», — сказал пресс-секретарь президента России.

До этого Песков заявил, что Путину доложили об открытом письме Зеленского в его адрес. В послании глава киевского режима предложил встретиться в третьей стране на выбор для обсуждения урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил вероятную встречу политиков на нейтральной территории и заявил, что боевые действия необходимо завершать.