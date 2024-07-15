Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов

Путин дал старт новым объектам в трех регионах в преддверии Дня металлурга

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня металлурга принял участие по видеосвязи в запуске новых производственных объектов в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил всех работников отрасли с профессиональным праздником и отметил их достижения.

«В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции и пятое — по объемам выплавки стали», — напомнил президент.

Он призвал и дальше проводить глубокую модернизацию производств на базе собственных технологий и оборудования.

Путин дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР, простаивавшей с 2020 года. Кроме того, он запустил новую печь переплава на заводе «Русполимет» в Нижегородской области и комплекс по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате.

День металлурга ежегодно отмечают в третье воскресенье июля.

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