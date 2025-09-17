Путин высоко оценил экономические успехи Индии под руководством Моди
Путин: Индия при Моди демонстрирует впечатляющие экономические успехи
Президент Владимир Путин отметил, что Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди проводит независимую и суверенную политику, которая приносит значительные успехи в экономике. Об этом он заявил во время совещания по видеосвязи с членами правительства.
«Под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики», — подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что Индия лидирует по темпам экономического роста среди крупных стран.
Ранее ЕС признал, что полностью отделить Индию от России невозможно. При этом Евросоюз считает постыдной проблемой участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях «Запад-2025».
Европейская комиссия собирается представить новые антироссийские санкции. Ограничения коснутся банков и нефтеперерабатывающих заводов из Индии и Китая.