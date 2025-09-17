Еврокомиссия представит новые санкции против России 19 сентября

В рамках очередного пакета рестрикций Евросоюз намерен установить единые правила для ограничения выдачи виз россиянам.

Также ЕС включит в черный список банки и нефтеперерабатывающие заводы из Индии и Китая, но вводить пошлины против этих стран не будет.

В случае новых визовых ограничений для россиян со стороны Евросоюза Россия даст ответ, предупредила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, при попытках блокировать российских дипломатов ответные меры будут неизбежны.