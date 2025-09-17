ЕС признал невозможность полного разрыва связей Индии и России

Отделить Индию от России полностью не получится, и Евросоюз это прекрасно понимает. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после заседания коллегии еврокомиссаров. На встрече обсуждался план укрепления отношений с Индией, сообщило РИА «Новости» .

Евросоюз встревожен участием индийских военных в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Это вызывает у ЕС «постыдные» чувства, особенно на фоне торговых переговоров между Индией и Европой. Информацию предоставили неназванные европейские чиновники и дипломаты.

«Мы также обсуждали вопрос о том, возможно ли полностью отделить Индию от России, учитывая также их историю, я не думаю, что у нас есть иллюзии на этот счет. Проблемы, которые возникают у нас в отношениях между собой (ЕС и Индия — прим. ред.), очень ясны, мы пытаемся решить их в ходе переговоров», — сказала Каллас.

Она отметила, что участие Индии в совместных учениях с Россией «Запад-2025» и покупка российской нефти мешают укреплению отношений между Евросоюзом и Индией.

В рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025» была создана коалиционная группировка войск. Ее цель — отработка совместных действий по отражению агрессии в приграничных районах Союзного государства. В состав группировки вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана.

С 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии проходила практическая часть белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025».

Ранее стало известно, что Европейская комиссия собирается представить новые антироссийские санкции 19 сентября. Известно, что ЕС включит в черный список банки и нефтеперерабатывающие заводы из Индии и Китая, но вводить пошлины против этих стран не будет.