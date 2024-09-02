Путин вышел к жителям Кызыла

Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

По словам корреспондента, сотням людей, пришедшим на встречу с Путиным, не помешал даже сильный град. Зарубин также показал кадры встречи, на которых видно, как люди радостно приветствуют главу государства.

Путин нередко выходит к людям, приезжая в разные города России. Например, в августе он пообщался с жителями Владикавказа, а в марте — Торжка.

Президент утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы, где выступил на открытом уроке «Разговор о важном» для школьников, провел совещание по развитию региона, встретился с его главой Владиславом Ховалыгом и посетил буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг», открытый в прошлом году и ставший крупнейшим в России.

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте