Президент Владимир Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале .

По словам корреспондента, сотням людей, пришедшим на встречу с Путиным, не помешал даже сильный град. Зарубин также показал кадры встречи, на которых видно, как люди радостно приветствуют главу государства.

Путин нередко выходит к людям, приезжая в разные города России. Например, в августе он пообщался с жителями Владикавказа, а в марте — Торжка.

Президент утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы, где выступил на открытом уроке «Разговор о важном» для школьников, провел совещание по развитию региона, встретился с его главой Владиславом Ховалыгом и посетил буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг», открытый в прошлом году и ставший крупнейшим в России.