Путин посетил буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг»

Храмовый комплекс открыли 28 апреля 2023 года, он является самым большим буддийским монастырем в России. Президент прибыл в монастырь вместе с главой региона Владиславом Ховалыгом.

Ранее глава государства принял участие в открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в общеобразовательной школе № 20 в Кызыле. Путин в ходе беседы со школьниками указал на растущий интерес к изучению китайского языка в связи с развитием бизнеса и появлением партнеров между двумя странами. При этом глава страны подчеркнул, что не нужно забывать про английский язык.