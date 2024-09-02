Путин посетил буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг»

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин во время визита в Республику Тыва посетил буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Храмовый комплекс открыли 28 апреля 2023 года, он является самым большим буддийским монастырем в России. Президент прибыл в монастырь вместе с главой региона Владиславом Ховалыгом.
Ранее глава государства принял участие в открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в общеобразовательной школе № 20 в Кызыле. Путин в ходе беседы со школьниками указал на растущий интерес к изучению китайского языка в связи с развитием бизнеса и появлением партнеров между двумя странами. При этом глава страны подчеркнул, что не нужно забывать про английский язык.

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