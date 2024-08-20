Путин пообщался с жителями Владикавказа после встречи с Меняйло
Президент России Владимир Путин после встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями Владикавказа. Хронику встречи опубликовало РИА «Новости».
Горожане ждали президента несколько часов у здания республиканской администрации. Глава государства вышел к собравшимся, пообщался с жителями, которые пытались пожать ему руку, сфотографироваться или обратиться с просьбой. Путин провел в толпе некоторое время.
Ранее в рамках первого за 11 лет визита в Чечню Путин посетил могилу первого президента республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Президент возложил цветы и почтил память первого лидера Чечни, также он сказал много теплых слов о политике.