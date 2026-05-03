Путин встретится с Фицо и Лукашенко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с иностранными лидерами, среди которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они приедут в Москву на парад Победы.

Глава государства также примет участие в параде в честь Дня Победы 9 мая и поздравит Президентский полк с 90-летним юбилеем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что иностранные гости примут участие в параде в честь Дня Победы в Москве. Он также подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет на праздничные мероприятия в Россию.

Фицо тоже подтвердил, что планирует встретиться с Путиным во время визита в Москву. Он намерен обсудить с российским президентом ситуацию в Украине и пути скорейшего урегулирования конфликта.