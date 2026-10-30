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    Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой

    Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой

    Фото: 360.ru

    Российский лидер Владимир Путин встретился в Москве с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства обратил внимание, что среди малийской молодежи растет интерес к получению высшего образования в России, в связи с чем квоту для страны повысили до 300 стипендий.

    «В Мали стало популярно изучение русского языка, мы вам благодарны за то, что уделяете этому внимание», — отметил Путин.

    Он добавил, что в стране действуют шесть языковых и культурных центров.

    Российский лидер поблагодарил малийского коллегу за твердую поддержку на международных площадках. Гойта выразил ответную признательность за приглашение и теплый прием.

    Путин провел ряд встреч с главами государств, прибывшими на саммит Россия — Африка. Ранее прошли переговоры с лидерами Судана, Мадагаскара и Ганы.

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