Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой

Российский лидер Владимир Путин встретился в Москве с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание, что среди малийской молодежи растет интерес к получению высшего образования в России, в связи с чем квоту для страны повысили до 300 стипендий.

«В Мали стало популярно изучение русского языка, мы вам благодарны за то, что уделяете этому внимание», — отметил Путин.

Он добавил, что в стране действуют шесть языковых и культурных центров.

Российский лидер поблагодарил малийского коллегу за твердую поддержку на международных площадках. Гойта выразил ответную признательность за приглашение и теплый прием.

Путин провел ряд встреч с главами государств, прибывшими на саммит Россия — Африка. Ранее прошли переговоры с лидерами Судана, Мадагаскара и Ганы.