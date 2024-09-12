Путин встретился с представителями стран БРИКС
Путин в Петербурге встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности
Президент России Владимир Путин принял в Константиновском дворце в Стрельне представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Он отметил, что в этот раз на переговоры приехали представители стран, вступивших в БРИКС с 1 января.
«Более того, состоялось заседание с подключением коллег из стран, которые в БРИКС пока не входят, но искренне стремятся теснее работать с нашим объединением. Это была инициатива России, и мы рады, что она получила вашу поддержку», — обратил внимание Путин.
Также президент рассказал о создании единого реестра для обмена данными о кибератаках, о совместной борьбе с коррупцией и наркопреступностью.
После этого Путин передал слово секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу.
Ранее Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что решение о приеме новых стран в организацию ее действующие члены принимают коллективно.