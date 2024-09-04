В Кремле объяснили, кто решает вопрос о вступлении новых членов в БРИКС
Песков: БРИКС сама решает связанные с принятием новых участников вопросы
БРИКС консолидировано решает вопросы о включении новых участников в организацию. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос журналиста о том, как президент Владимир Путин отреагирует на желание Малайзии вступить в БРИКС. По словам Пескова, российский лидер не может единолично принимать решение о вхождении страны в объединение.
«Владимир Владимирович не вправе давать ответ на такой вопрос», — подчеркнул он.
Представитель Кремля добавил, что БРИКС проведет в конце октября саммит, на котором участники обсудят вопрос с включением новых членов в объединение.
Ранее Песков анонсировал неформальный саммит стран СНГ. Он отметил, что мероприятие проведут в Москве накануне парада Победы. Также, по его словам, планируется много других двухсторонних контактов. Помимо этого, он отметил, что Россия не будет приглашать на парад Победы недружественные государства.