Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена ХАМАС гражданином России и Израиля Александром Труфановым. Трансляцию вели на официальном сайте Кремля.

Помимо Труфанова, в Кремль пригласили его мать Елену Труфанову и невесту Сапир Коэн. Во встрече приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Во время похищения 7 октября 2023 года россиянину прострелили обе ноги. В плену он провел 498 дней. Труфанова освободили 15 февраля 2025 года. Его и двух других заложников передали сотрудникам Международного Красного Креста около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Путин тогда отметил, что освободить Труфанова удалось благодаря последовательной политике России по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а также доброй воле руководителей ХАМАС.