Президент Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена ХАМАС гражданином России и Израиля Александром Труфановым. Трансляцию вели на официальном сайте Кремля.
Помимо Труфанова, в Кремль пригласили его мать Елену Труфанову и невесту Сапир Коэн. Во встрече приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Во время похищения 7 октября 2023 года россиянину прострелили обе ноги. В плену он провел 498 дней. Труфанова освободили 15 февраля 2025 года. Его и двух других заложников передали сотрудникам Международного Красного Креста около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Путин тогда отметил, что освободить Труфанова удалось благодаря последовательной политике России по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а также доброй воле руководителей ХАМАС.
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Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
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