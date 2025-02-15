Россиянина Труфанова освободили в секторе Газа

Международному комитету Красного Креста в секторе Газа передали троих заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Процесс состоялся около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Все три освобожденных сели в автомобили комитета и отправились в сторону Израиля.

Бригада «Аль-Кудс», входящая в военное крыло группировки «Исламский джихад»*, объявила, что освободит Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену 15 февраля.

В ХАМАС уточнили, что, помимо Труфанова, из палестинского анклава в субботу освободят еще двух заложников, один из которых с гражданством США.

Со своей стороны Израиль в субботу должен освободить в 369 палестинских заключенных, 333 из которых задержали в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.