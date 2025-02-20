Путин раскрыл, что сделало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС

Российский президент Владимир Путин прокомментировал освобождение россиянина Александра Труфанова из плена в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Владимир Путин констатировал, что освободить Труфанова удалось благодаря последовательной политике России по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, это сделало возможным добрая воля со стороны руководства ХАМАС.

«Это [освобождение россиянина Труфанова] стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны партнеров в регионе, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС», — добавил Владимир Путин.

Главный раввин России Бен Лазар лично поблагодарил главу государства за спасение россиянина из плена радикалов ХАМАС.

Боевики ХАМАС передали сотрудникам Красного креста заложников 15 февраля. Радикалы освободили гражданина Израиля и Аргентины Яира Хорна, Саги Декель-Хена и 29-летнего Александра Труфанова, он имеет израильское и российское гражданство.

Всех троих боевики похитили из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в январе 2024 года рассказывал, что Труфанова радикалы ранили еще в момент похищения, его состояние дипломат оценивал как «не совсем удовлетворительное».

Уже после освобождения мать Труфанова рассказала, что боевики прострелили ее сыну обе ноги. Мужчина, как добавляла его партнерша, не верил, что сумеет выжить.