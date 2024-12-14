Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огарево

В Ново-Огарево состоялась встреча президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — указано в сообщении.

Подробностей беседы лидеров двух стран пока нет.

Ранее в Москве прошли переговоры между Путиным и министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Во встрече также участвовал глава Минобороны Андрей Белоусов. За две недели до этого Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства.